Узбекистан и Китай строят крупный агротехнопарк под Ташкентом

В скором времени в Ташкентской области Узбекистана появится мощный агротехнопарк, который построят узбекские и китайские строители – в нем будут выводить новык сорта хлопка, пшеницы, риса, кукурузы и винограда.

В Ташкентской области Узбекистана стартовало строительство современного агротехнопарка: он создается Узбекистаном совместно с китайской компанией Yangling Modern Agriculture International Cooperation Group Co.

Это будет передовой аграрно-промышленный центр, объединяющий современные технологии, науку и производство, передает Podrobno.uz.

На территории площадью свыше 116 га раскинутся промышленные и демонстрационные площадки, испытательные центры, системы "умного орошения", лаборатории 3D-посева и логистическая инфраструктура с холодильниками, сообщили в хокимияте столичной области.

В основу работы парка будет взят опыт Китая, Японии и Италии, на основе которого узбекские ученые будут выводить новые сорта хлопка, пшеницы, риса, кукурузы и винограда.

У парка будет своя промышленная территория, 5 тыс га из которой будет выделено для производства твердых сортов пшеницы, а 500 га - для выращивания и переработки томатов, орехов и сухофруктов, что позволит увеличить экспортный потенциал и вывести сельское хозяйство Узбекистана на новый уровень интеграции науки, технологий и производства.