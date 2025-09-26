Узбекистан и Китай строят крупный агротехнопарк под Ташкентом

В Ташкентской области Узбекистана стартовало строительство современного агротехнопарка: он создается Узбекистаном совместно с китайской компанией Yangling Modern Agriculture International Cooperation Group Co.
Это будет передовой аграрно-промышленный центр, объединяющий современные технологии, науку и производство, передает Podrobno.uz.
На территории площадью свыше 116 га раскинутся промышленные и демонстрационные площадки, испытательные центры, системы "умного орошения", лаборатории 3D-посева и логистическая инфраструктура с холодильниками, сообщили в хокимияте столичной области.
В основу работы парка будет взят опыт Китая, Японии и Италии, на основе которого узбекские ученые будут выводить новые сорта хлопка, пшеницы, риса, кукурузы и винограда.
У парка будет своя промышленная территория, 5 тыс га из которой будет выделено для производства твердых сортов пшеницы, а 500 га - для выращивания и переработки томатов, орехов и сухофруктов, что позволит увеличить экспортный потенциал и вывести сельское хозяйство Узбекистана на новый уровень интеграции науки, технологий и производства.