Блок-поезд запустили между Поти и Баку

Азербайджан и Грузия запустили блок-поезд, который в экспресс-формате будет доставлять грузовые контейнеры из Поти в Баку и обратно.

Сегодня состоялся запуск блок-поезда, который свяжет грузинский порт Поти и Баку. В церемонии приняли участие руководители АЖД и ГЖД.  

Новый блок-поезд будет курсировать в экспресс-режиме. Стороны отметили, что запуск состава благотворно скажется на грузоперевозках, так как компании теперь значительно сократят затраты и ускорят процессы доставки. 

Экспресс-состав состав позволит владельцам грузов без задержек получать контейнеры из Поти или Баку. 

Напомним, что вчера состоялась встреча руководителей железнодорожных компаний двух стран. Стороны отметили важность развития Среднего коридора.

