В Ормузском проливе пройдут военные учения Ирана

Иран готовится к очередным военным учения в Ормузском проливе. Они должны начаться в ближайшие выходные.
В конце текущей недели Иран начнет в Ормузском проливе военные учения с боевой стрельбой.
Старт им будет дан в воскресенье, 1 февраля, передает Al Arabiya.
Известно, что учения будут длиться два дня. Какие именно маневры будут отрабатываться в ходе этих учений, на данный момент не сообщается.
Несколько дней назад в КСИР Ирана в очередной раз пригрозили закрытием Ормузского пролива, через который проходит примерно 1/5 20% мировых нефтяных поставок.
Ранее сегодня в Иране сообщили после угроз президента Соединенных Штатов нанести удар по Исламской Республике, что дадут "сокрушительный ответ" на любую атаку.