В Ормузском проливе пройдут военные учения Ирана

Иран готовится к очередным военным учения в Ормузском проливе. Они должны начаться в ближайшие выходные.

В конце текущей недели Иран начнет в Ормузском проливе военные учения с боевой стрельбой.

Старт им будет дан в воскресенье, 1 февраля, передает Al Arabiya.

Известно, что учения будут длиться два дня. Какие именно маневры будут отрабатываться в ходе этих учений, на данный момент не сообщается.

Несколько дней назад в КСИР Ирана в очередной раз пригрозили закрытием Ормузского пролива, через который проходит примерно 1/5 20% мировых нефтяных поставок.

Ранее сегодня в Иране сообщили после угроз президента Соединенных Штатов нанести удар по Исламской Республике, что дадут "сокрушительный ответ" на любую атаку.