Азербайджан модернизирует ж/д линию Баку-Астара к 2028 году

Пассажирские поезда по маршруту Баку-Астара возобновят движение после 2028 года, когда модернизированная линия будет полностью готова и безопасна, сообщили в Минтрансе Азербайджана.

Движение пассажирских составов по железной дороге Баку-Астара будет восстановлено после масштабной модернизации пути. О таких планах заявил замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе круглого стола по госпрограмме развития транспортной инфраструктуры столицы.

Запуск пассажирского движения намечен на период после 2028 года, когда все работы по модернизации будут завершены.

"В направлении Астары отдельные участки железной дороги требуют дополнительных работ. Особенно с учетом соглашения, подписанного в конце прошлого года с Россией, в рамках которого предусмотрено развитие международного транспортного коридора Север-Юг и модернизация существующей линии"

– Рахман Гумматов

Вопрос безопасности, как отметил Гумматов, стоит в ряду первостепенных, поэтому начало движения пассажирских поездов будет осуществлен только после полной готовности железнодорожной линии к введению в эксплуатацию.