Восемь тысяч человек трудоустроено на освобожденных территориях Азербайджана

Сейчас на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана трудоустроено 8 тыс человек, такую информацию озвучил председатель правления Госагентства занятости Хасил Аббасов.

"В 2025 году трудоустроено 2 847 граждан"

– Хасил Аббасов

По словам главы ведомства, за минувший год в программе самозанятости начали участвовать 154 человека, в общей сложности число самозанятых достигло 705. Чиновник уточнил, что большинство – 58% – работают в госсекторе, а остальные – в частном.

Кроме того, как рассказал Аббасов, к профессиональной подготовке на освобожденных от оккупации землях привлечено 360 человек.