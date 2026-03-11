Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Моджтаба Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым заявлением после избрания на этот пост. Он заявил о необходимости блокирования Ормузского пролива.

Иран должен оставить закрытым Ормузский пролив, заявил новый верховный лидер Иранской Республики Моджтаба Хаменеи в своем первом выступлении.

Он подчеркнул, что ИРИ должна пользоваться Ормузским проливом как рычагом для урегулирования ближневосточного конфликта.

Хаменеи также указал на то, что Тегеран верит в дружбу с соседними странами, добавив, что в этих странах удары наносятся только по американским базам.

Соответственно, новый верховный лидер Исламской Республики призвал страны Ближнего Востока в максимально сжатые сроки ликвидировать американские базы в регионе.

Кроме того, Моджтаба Хаменеи анонсировал предъявление Америке требований о компенсации за причиненный Ирану ее атаками ущерб.

Верховный лидер заверил, что со стороны Тегерана последует месть за кровь погибших при ударах мучеников. Он также подтвердил, что при нападении погибли его супруга и сестра.