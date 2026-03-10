Иран увеличил экспорт нефти через Ормузский пролив – СМИ

После начала конфликта с США и Израилем Иран увеличил экспорт нефти до 2,1 млн баррелей в сутки по Ормузскому проливу, полностью контролируя весь стратегический маршрут, пишут СМИ.

Полностью контролируя весь Ормузский пролив, Иран увеличил экспорт нефти на фоне начала боевых действий на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Иран экспортирует нефть через Ормузский пролив в большем объеме, чем до начала войны, демонстрируя контроль над стратегическим водным путем"

– Wall Street Journal

Согласно источнику, с началом конфликта с Соединенными Штатами и Израилем Иран увеличил нефтяной экспорт до 2,1 миллиона баррелей в сутки.

Это в несколько раз превышает довоенные показатели, в то время как другие страны Ближнего Востока, наоборот, сокращают добычу и пытаются найти альтернативные маршруты, пишет издание.

Как утверждается в публикации, это может свидетельствовать о полном контроле Ирана над Ормузским проливом, что очень влияет на рост цен на топливо по всему миру, поскольку пролив – ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

Тем не менее, американский президент Дональд Трамп ранее заявил об отсутствии угроз для судоходства в Ормузском проливе, так как ВС США уничтожили весь минный флот Ирана, пишет газета Wall Street Journal.