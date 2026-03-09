Туристы могут переориентироваться с ОАЭ на Турцию – Coral Travel

Часть туристов, ранее планировавших отдых в странах Персидского залива, в частности в ОАЭ, может переориентироваться на Турцию, если конфликт с Ираном станет затяжным, считают в Coral Travel.

Гендиректор туроператора Coral Travel Осман Тав рассказал, что Турция может стать альтернативой для туристов, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.

"Турция – крупнейшее массовое летнее выездное направление, принимающее миллионы россиян. В то же время ОАЭ <…> все же "зимнее" направление на российском рынке. <…> Поэтому я бы осторожно подходил к возможным оценкам такого потенциального прироста"

– Осман Тав

При этом он добавил, что затяжной кризис отчасти переориентирует туристов с ОАЭ и соседних государств на Турцию.

Он сообщил также, что конфликт США и Израиля с Ираном на данный момент негативно сказывается на туризме не только в ближневосточном регионе, наблюдается замедление темпов летних бронирований по всем направлениям, включая и Турцию.