США уничтожили в Иране 16 кораблей-минных заградителей

Силы США 10 марта уничтожили свыше 10 иранских кораблей, в том числе минные заградители, которые Иран мог бы использовать для минирования Ормуза.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало информацию об уничтожении 16 минных заградителей в Иране.
"ВС США уничтожили 10 марта несколько иранских кораблей, включая 16 минных заградителей близ Ормузского пролива"
– CENTCOM
Об уничтожении 10 иранских судов, которые могли бы быть использованы для минирования, также объявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Он предупредил, что если Иран разместит мины в Ормузском проливе, будут предприняты меры, "военные последствия для Ирана будут беспрецедентными". При этом он сообщил, что данных о том, что пролив был заминирован у него нет.