США уничтожили в Иране 16 кораблей-минных заградителей

Силы США 10 марта уничтожили свыше 10 иранских кораблей, в том числе минные заградители, которые Иран мог бы использовать для минирования Ормуза.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало информацию об уничтожении 16 минных заградителей в Иране.

"ВС США уничтожили 10 марта несколько иранских кораблей, включая 16 минных заградителей близ Ормузского пролива"

– CENTCOM

Об уничтожении 10 иранских судов, которые могли бы быть использованы для минирования, также объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он предупредил, что если Иран разместит мины в Ормузском проливе, будут предприняты меры, "военные последствия для Ирана будут беспрецедентными". При этом он сообщил, что данных о том, что пролив был заминирован у него нет.