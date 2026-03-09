Географию ударов по Ирану раскрыли в США

Пентагон опубликовал данные о первых 10 днях операции против Ирана. Согласно представленной информации, за это время было выведено из строя около 50 иранских военных кораблей.

Министерство войны Соединенных Штатов представило карту первых 10 дней операции "Эпическая ярость" против Ирана.

Согласно опубликованным Пентагоном данных, ударам США и Израиля подверглось более 50% территории Исламской Республики. Атакованы были различные объекты, в том числе ядерные. Больше всего ударов было нанесено по юго-западной части Ирана.

На карте также указаны места, подвергшиеся ответным атакам Ирана. Они находятся на территории Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирака, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Подчеркивается, что 1 марта ВВС Израиля добились превосходства в небе над Тегераном, а к 3 марта в Персидском и Оманском заливах и в Ормузском проливе не осталось ни одного военного корабля Ирана. Кроме того, сообщается, что к 9 марта удалось вывести из строя полсотни иранских кораблей.

Напомним, США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих ударов погиб ряд высокопоставленных официальных лиц ИРИ, включая верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран начал атаковать израильскую территорию и объекты США, которые находятся в странах Ближнего Востока.