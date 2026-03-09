Географию ударов по Ирану раскрыли в США

Министерство войны Соединенных Штатов представило карту первых 10 дней операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Согласно опубликованным Пентагоном данных, ударам США и Израиля подверглось более 50% территории Исламской Республики. Атакованы были различные объекты, в том числе ядерные. Больше всего ударов было нанесено по юго-западной части Ирана.
На карте также указаны места, подвергшиеся ответным атакам Ирана. Они находятся на территории Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирака, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
Подчеркивается, что 1 марта ВВС Израиля добились превосходства в небе над Тегераном, а к 3 марта в Персидском и Оманском заливах и в Ормузском проливе не осталось ни одного военного корабля Ирана. Кроме того, сообщается, что к 9 марта удалось вывести из строя полсотни иранских кораблей.
Напомним, США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих ударов погиб ряд высокопоставленных официальных лиц ИРИ, включая верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран начал атаковать израильскую территорию и объекты США, которые находятся в странах Ближнего Востока.