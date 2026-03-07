Белый дом уговаривает Трампа закончить войну с Ираном

США просчитались в отношении Ирана: в Вашингтоне не ожидали мощного отпора и отказа от сотрудничества. Советники уговаривают Трампа объявить о достижении целей операции и вывести США из войны.

Советники американского лидера Дональда Трампа в частном порядке рекомендуют президенту вывести США из войны против Ирана, чтобы не утратить поддержку общества, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что у Трампа вызвало удивление то, что Иран не сдается под напором американской военной кампании. Советники главы Белого дома видят необходимость в разработке плана по выходу из конфликта, окончание участия Штатов в войне против Ирана планируется преподносить как следствие достижения ВС США поставленных целей.

Кроме того, продолжительный военный конфликт может снизить и без того невысокий уровень общественной поддержки, пишет издание. Также опасения вызывают экономические последствия.

"Когда цены на газ и нефть растут, растет и все остальное. Поскольку доступность (товаров и услуг) уже представляла собой проблему, это (новый рост цен - прим. ред.) приведет к серьезным проблемам"

– внештатный экономический советник Трампа Стивен Мур

Также сообщается, что в Вашингтоне просчитались в оценке действий Ирана после убийства части руководства республики, решимость Тегерана сопротивляться агрессии была недооценена.

Газета пишет, что в Белом доме надеялись, что "нанесенный 28 февраля удар по иранскому руководству, включая убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, повлечет за собой крах иранского режима" или повторение событий, произошедших в Венесуэле после захвата Мадуро – Каракас согласился сотрудничать с Вашингтоном. В отношении Ирана "пока ни один из этих сценариев не реализовался".

Проблемы США в войне с Ираном

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал мотивы Белого дома стремиться как можно быстрее завершить войну против Ирана.

"По всей видимости, изначально ключевую роль в развязывании новой войны против Ирана играло руководство Израиля. Оно постаралось убедить Администрацию Трампа, что убийство высшего политического и военного руководства Ирана может привести к быстрому окончанию войны по венесуэльскому сценарию. Поэтому у Дональда Трампа сформировалось ожидание, что обезглавленный Иран быстро пойдет на переговоры и уступки, за чем последует либо почетный мир, либо капитуляция. Однако этого не произошло, то есть атака на Иран идет сейчас не по плану США", - прежде всего сказал он.

"И Израиль, и США не просчитали потенциал сопротивляемости и устойчивости Исламской Республики. Есть данные, что и американские военные, и даже спецслужбы были против начала военной операции, но Трамп, насколько мы можем судить, по внутриполитическим соображениям решился на этот авантюрный шаг, доверившись израильским прогнозам. Однако внутренней дестабилизации в Иране не случилось, хаос не начался, оппозиция не вышла на улицы, и иранское руководство, избрав нового верховного лидера, точно не стало более склонным к уступкам. И здесь встал вопрос, есть ли у США план Б на случай, если устроить госпереворот в Иране так и не получится? Сейчас выясняется, что, похоже, запасного плана нет", - продолжил Владимир Васильев.

"Кроме того, начала работать известная с семидесятых годов закономерность, что любая война на Ближнем и Среднем Востоке ведет к дестабилизации мирового рынка энергоносителей, к росту цен на углеводороды и вытекающим из этого негативным последствиям для мировой экономики и в том числе для экономики США. На этом направлении появился не прогнозировавшийся фактор, который только усугубил ситуацию – перенос военного конфликта на территорию других стран, прежде всего государств Персидского залива с потенциалом вовлечения Турции и даже Азербайджана, учитывая несколько атак на их объекты. Этот фактор создает перспективу действительно длительной войны, а учитывая ее географию – Персидский залив и Ормузский пролив, один из центральных маршрутов экспорта нефти газа – новый мировой экономический кризис также может быть долгим и глубоким", - предупредил американист.

"Потому неудивительно, что советники пытаются как-то уговорить Дональда Трампа поскорее свернуть участие США в боевых действиях против Ирана. Трамп сам много раз говорил, что при нем не будет новых войн и смен режимов – а теперь США увязают в длительной войне, нацеленной на смену власти в Исламской Республике. Из-за этого начинаются колебания в электорате Трампа, среди людей, которые относят себя к ядру Республиканской партии и придерживаются идеологии MAGA, то есть "Сделаем Америку вновь великой". Они поддержали Трампа за его обещания не начинать войн и заниматься внутренними проблемами США. И если с демократами все понятно, они однозначно против любых шагов президента, периферийные республиканцы заняли выжидательную позицию, то электорат Трампа может увериться в том, что их лидер нарушает свои обязательства – это будет иметь самые серьезные последствия для промежуточных выборов в Конгресс", - сообщил Владимир Васильев.

Что будут делать США?

Эксперт выразил уверенность в том, что из-за отсутствия запасного плана по иранской ситуации Белый дом не сможет эффективно выйти из войны с необходимым для себя позитивным результатом. "Метания Администрации Трампа будут, по всей видимости, продолжаться и дальше, потому что у нее нет продуманной стратегии на случай устойчивости Исламской Республики. Возможно, поэтому накануне Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину – Белый дом ищет выход из наметившегося тупика. В этой связи у США просматривается всего один сценарий быстрого и реализуемого выхода из войны с Ираном – повтор формулы, которой Администрация Трампа придерживается в украинском конфликте: если тот активно сбрасывается на Европу, то войну с Ираном логично сбросить целиком и полностью на Израиль", - отметил он.

"В последние несколько дней появляются сообщения о странном поведении Биньямина Нетаньяху: он редко появляется в медиа, часто оказывается недоступен и не вполне ясно чем занят – возможно, он понял, что Дональд Трамп прорабатывает план выхода США из войны со сбросом на Израиль всей тяжести и военных действий, и политических последствий попытки устроить госпереворот в Иране. Вполне возможно, что американцы продолжат оказывать Израилю военную помощь и поддержку, но уже не станут это афишировать. В публичном поле всюду будет подчеркиваться, что ответственность за продолжение войны несет исключительно Израиль", - добавил американист.

"США действительно становится все неудобнее воевать. Ежедневные расходы американских войск на войну с Ираном составляют немногим менее $1 млрд: в неделю было израсходовано порядка $5 млрд. Если продолжать в том же духе, то месяц военных действий – это $25 млрд. Даже для США это достаточно проблемная сумма, особенно когда перспективы войны не ясны, как и польза от ее ведения для американцев. Американская общественность не одобряет ни того, что война становится продолжительной, ни того, что она оказывается очень затратной. Потому в Белом доме сегодня нарастает паника", - заключил Владимир Васильев.