Грузовики с гумпомощью из Азербайджана пересекли ирано-азербайджанскую границу

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью, собранная в Азербайджане для Ирана, прошла через погранично-пропускной пункт "Астара", сообщают азербайджанские СМИ.
В состав гуманитарной помощи входит более 30 т продовольственных товаров: мука, рис, сахар, питьевая вода и чай, а также около 2 т медикаментов и медицинских принадлежностей, уточняется в сообщении.
Доставка груза осуществляется автомобилями министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, также сообщают СМИ.
Напомним, гуманитарная помощь была направлена в Иран по указанию главы Азербайджана Ильхама Алиева после телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который состоялся накануне.
Это было сделано для обеспечения текущих потребностей соседнего и дружественного иранского народа, отметили в официальном сообщении.