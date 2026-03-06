Сегодня часть оставшихся россиян эвакуируют из Катара

Катарская авиакомпания Qatar Airways сегодня выполнит второй вывозной рейс в Москву, которым доставит из столицы государства Дохи в Москву застрявших на отдыхе россиян, которые не могут вылететь с 28 февраля.

Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways запланировала на сегодня второй вывозной авиарейс из столицы Катара Дохи в Москву, сообщил перевозчик.

"Среди вылетов из Дохи, запланированных на 10 марта, значится рейс в Москву, который прибудет в аэропорт "Шереметьево""

Также в компании на сегодня планируют вывозные рейсы еще по 16 направлениям, включая страны Евросоюза, Азии и арабского мира, передает РИА Новости.

При этом аэропорт Дохи 10 и 11 марта примет авиарейсы из Москвы, воспользоваться которыми смогут лишь те, летит именно в Катар, а не пользуется воздушной гаванью для транзитного перелета.

Напомним, ранее мы писали о том, что министерство транспорта России сообщило о приостановке продажи билетов на рейсы в страны Ближнего Востока до 14 марта. У части этих стран остается закрытым воздушное пространство – в том числе у Катара, Кувейта, Бахрейна, а также Ирана, Ирака и Израиля, пояснили в ведомстве.