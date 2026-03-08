Удары по Ирану повредили объект наследия ЮНЕСКО в Исфахане

В Иране в результате атак Израиля и США поврежден объект ЮНЕСКО, рассказали в иранском МИДе во вторник.

В результате ударов Израиля и США по Исфахану был поврежден дворец персидского шаха Аббаса II, ныне музей "Чехель-Сотун", который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

"США и Израиль повредили другой культурный объект с выдающимся ... значением в городе Исфахан: дворец "Чехель-Сотун" на площади Накш-е Джахан... Агрессоры специально атаковали историческое сердце Исфахана, нанеся ущерб "Чехель-Сотуну"

– Исмаил Багаи

Он выступил в призывом к мировому сообществу отреагировать на произошедшее.

На прошлой неделе сообщалось, что ударами был поврежден дворцовый комплекс Голестан в центре Тегерана.