Иран ударил по топливной инфраструктуре Израиля

Вооруженные силы Ирана заявили о том, что нанесли удар по нефте- и газоперерабатывающему заводам в городе Хайфа, а также повредили топливные резервуары.

Иранские военные нанесли ряд ударов беспилотниками по топливной инфраструктуре Израиля, сообщила пресс-служба вооруженных сил Ирана.

Удары были нанесены по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в Хайфе, уточнили в Тегеране. Также значительно повреждены были топливные резервуары Израиля.

В пресс-службе также уточнили, что это было сделано в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана.

"Бойцы ВВС армии Исламской Республики Иран в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана нанесли удары беспилотниками по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам, а также топливным резервуарам Израиля в Хайфе"

– пресс-служба ВВС Ирана