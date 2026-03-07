США снимают нефтяные санкции с нескольких стран

Президент СЩА Дональд Трамп минувшей ночью на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) сообщил о снятии санкций с нефти ряда стран для контроля цен над углеводородами.

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении снять санкции с некоторых стран, касающиеся поставок нефти, для контроля над ценами.

"Мы снимаем ряд санкций, касающихся нефти, для снижения цен. У нас есть санкции в отношении некоторых стран, и мы собираемся их снять до тех пор, пока ситуация не наладится"

- Дональд Трамп

О каких именно странах идет речь, он не уточнил. Хозяин Белого дома не исключил, что после снятия рестрикций США могут не их обратно. При этом он назвал искусственным рост цен на нефть, хотя и отметил, что ожидал такого развития ситуации. Однако цены выросли меньше, чем прогнозировалось, - добавил американский лидер, передает РИА Новости.

