В КСИР назвали условия прохода Ормузского пролива

Право прохода своих судов через Ормузский пролив получат те страны, которые вышлют послов США и Израиля, заявили в Корпусе стражей Исламской революции.

Право на беспрепятственное прохождение танкеров и других гражданских судов через Ормузский пролив получит любая арабская или европейская страна, которая вышлет американских послов с территории своего государства, заявила пресс-служба иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

"Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив"

- заявление КСИР

При этом власти Ирана не исключили введения специальных пошлин для нефтяных танкеров и торговых судов, принадлежащих союзникам США, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на иранский источник, передает РИА Новости.

В то же время глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заверил, что Иран не закрывал Ормузский пролив и не препятствует навигации.

"Добыча и транспортировка нефти замедлилась или остановилась не из-за нас, а из-за атак и агрессии со стороны израильтян и американцев против нас. Так что именно они сделали весь регион небезопасным, и поэтому танкеры боятся проходить через Ормузский пролив. Мы его не закрывали"

- Аббас Аракчи

Напомним, с 28 февраля продолжается война США и Израиля против Ирана. В первый же день нападения на ИРИ был убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. На днях официально стало известно, что его место занял его сын – Моджтаба Хаменеи.