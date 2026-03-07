Трамп анонсировал скорое завершение операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции во Флориде анонсировал скорое завершение операции против Ирана, отметив, что на это потребуется чуть больше недели.
На вопрос о том, ожидает ли он завершения военной операции на этой неделе, он ответил: "Нет", однако добавил, что США существенно опережают первоначальные сроки операции, передает ТАСС.
"Думаю, очень скоро"
- Дональд Трамп
Впрочем, американский лидер не исключил возврата к применению военной силы против Ирана в случае необходимости, пообещав, что в этом случае удары будут более сокрушительными.
В то же время большинство американцев, 60%, уверены в том, что операция США в Иране продлится долго, показывают результаты опроса, проведенного компанией Ipsos, пишет агентство Рейтер.
При этом лишь 29% респондентов одобряют нанесение ударов по Ирану.
Напомним, с 28 февраля продолжается война США и Израиля против Ирана. В первый же день нападения на ИРИ был убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. На днях официально стало известно, что его место занял его сын – Моджтаба Хаменеи.