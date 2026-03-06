Вестник Кавказа

В МВФ ожидают немыслимого в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

В МВФ ожидают немыслимого в связи с конфликтом на Ближнем Востоке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продолжительный конфликт в ближневосточном регионе серьезно ударит по рынкам, стоит готовиться к немыслимому, поделилась мнением глава МВФ.

Складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке, если она не разрешится быстро, нанесет удар по глобальным рынкам и экономикам, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Если новый конфликт окажется затяжным, он очевидно повлияет на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, и поставит новые задачи перед властями"

– Кристалина Георгиева

Она заметила, что даже по окончании военных действий могут возникнуть новые потрясения, вероятной кажется ситуация, в которой период неопределенности затянется.

"В этой новой глобальной среде нужно думать о немыслимом и готовиться к этому"

– Кристалина Георгиева

Отметим, что война США и Израиля против Ирана уже привела к резкому взлету цен на нефть – она подорожала до максимумов с 2022 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
815 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.