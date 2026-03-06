В МВФ ожидают немыслимого в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Продолжительный конфликт в ближневосточном регионе серьезно ударит по рынкам, стоит готовиться к немыслимому, поделилась мнением глава МВФ.

Складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке, если она не разрешится быстро, нанесет удар по глобальным рынкам и экономикам, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Если новый конфликт окажется затяжным, он очевидно повлияет на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, и поставит новые задачи перед властями"

– Кристалина Георгиева

Она заметила, что даже по окончании военных действий могут возникнуть новые потрясения, вероятной кажется ситуация, в которой период неопределенности затянется.

"В этой новой глобальной среде нужно думать о немыслимом и готовиться к этому"

– Кристалина Георгиева

Отметим, что война США и Израиля против Ирана уже привела к резкому взлету цен на нефть – она подорожала до максимумов с 2022 года.