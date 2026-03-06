Вестник Кавказа

Россия может сыграть роль в деэскалации на Ближнем Востоке – правительство Ирана

Россия может сыграть роль в деэскалации на Ближнем Востоке – правительство Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель правительства ИРИ заявила, что Москва может сыграть важную роль в деэскалации на Ближнем Востоке.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что Россия, КНР и другие страны могут оказать значительное влияние на процессы деэскалации на Ближнем Востоке. 

"Названные вами страны, то есть Россия, Китай и многие другие международные партнеры, могут сыграть эффективную роль в укреплении дипломатических процессов, деэскалации напряженности и поддержке принципов международного права"

– Фатеме Мохаджерани

По словам Мохаджерани, Тегеран рассчитывает на ответственный подход международного сообщества и дружественных стран по текущей ситуации вокруг конфликта. Представитель правительства ИРИ также отметила, что гуманитарная помощь стране позволит облегчить тяготы, с которым столкнулось мирное население Ирана в ходе конфликта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1070 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.