Россия может сыграть роль в деэскалации на Ближнем Востоке – правительство Ирана

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что Россия, КНР и другие страны могут оказать значительное влияние на процессы деэскалации на Ближнем Востоке.

"Названные вами страны, то есть Россия, Китай и многие другие международные партнеры, могут сыграть эффективную роль в укреплении дипломатических процессов, деэскалации напряженности и поддержке принципов международного права"

– Фатеме Мохаджерани

По словам Мохаджерани, Тегеран рассчитывает на ответственный подход международного сообщества и дружественных стран по текущей ситуации вокруг конфликта. Представитель правительства ИРИ также отметила, что гуманитарная помощь стране позволит облегчить тяготы, с которым столкнулось мирное население Ирана в ходе конфликта.