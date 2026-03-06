Израильская армия атаковала штаб космических сил КСИР в Тегеране

Армия обороны Израиля нанесла удары по штабу космических сил КСИР в Тегеране, а также атаковала бункеры с боеприпасами.

Силы ЦАХАЛ атаковали штаб космических сил КСИР в Тегеране, а также 50 подземных арсеналов с боеприпасами.

"ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по Тегерану, были нанесены удары по штабу космических сил КСИР и 50 бункерам с боеприпасами. Штаб космических сил служил центром приема, передачи и исследований для Иранского космического агентства, связанного с вооруженными силами режима"

– ЦАХАЛ

Как сообщили в ЦАХАЛ, штаб космических сил КСИР занимался исследованиями, а также отслеживал запущенный Ираном спутник, который использовался в разведывательных целях.

По данным СМИ, в Тегеране также атакованы нефтехранилища. В социальных сетях опубликованы видеоролики с масштабными пожарами, которые несколько районов иранской столицы.