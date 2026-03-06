Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с ракетной атакой Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом осудил ракетную атаку на территорию Турции.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня совершил телефонный звонок президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В ходе беседы глава государства осудил ракетную атаку территории Турецкой Республики. Азербайджанский лидер выразил поддержку братскому турецкому народу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Ильхаму Алиеву за звонок и за озвученную им позицию.