Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с ракетной атакой Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом осудил ракетную атаку на территорию Турции.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня совершил телефонный звонок президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В ходе беседы глава государства осудил ракетную атаку территории Турецкой Республики. Азербайджанский лидер выразил поддержку братскому турецкому народу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Ильхаму Алиеву за звонок и за озвученную им позицию.

