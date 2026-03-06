Россия ждет отказа ЕС от политической конъюнктуры при поставках нефти и газа – Путин

Москва, по словам Владимира Путина, готова совершать поставки российских нефти и газа в Европу, однако для этого ЕС должен проявить готовность отказаться от обращения к политической конъюнктуре.

Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором возможны поставки нефти и газа в Европу, соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

"Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры – пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами"

– Владимир Путин

В то же время, обратил внимание российский лидер, Москва рассчитывает на получение сигналов от стран Европы о том, что они готовы к совместной работе и в состоянии обеспечить необходимую стабильность.

Глава государства напомнил, что пока Евросоюз, напротив, собирается установить новые ограничения на покупку углеводородов у России, вплоть до полного запрета. Поэтому, отметил он, правительство РФ по его поручению рассматривает возможность остановки поставок энергоресурсов из России в Европу уже сейчас, чтобы перенаправить эти объемы на более важные направления, где наблюдается устойчивый долгосрочный спрос, в страны, которые готовы к конструктивным отношениям с РФ.