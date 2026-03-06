Азербайджан помог эвакуировать почти 1,9 тыс человек из Ирана

Порядка 1,9 тыс человек эвакуировались в Азербайджан из Ирана после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Из них порядка 300 человек составили граждане РФ.

Почти 1,9 тыс человек нашли убежище в Азербайджане после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

По информации властей АР, с 28 февраля по 8 марта ирано-азербайджанскую границу пересекли 314 граждан Азербайджана. Среди иностранцев наибольшее число эвакуированных – граждане Китая (538 человек). На втором месте – россияне. Баку помог в эвакуации почти 300 россиян из Ирана. Также более 170 граждан Таджикистана перебрались в Азербайджан из Ирана.

Отмечается, что в число эвакуированных вошли представители дипведомств различных государств.