Иран снова ударил по танкеру в Персидском заливе

Иранский БПЛА сегодня атаковал второй за день танкер LOUISE P под флагом Маршалловых Островов, который шел в Персидском заливе – о последствиях атаки не сообщается.

Иранские военные нанесли удар беспилотником по танкеру Louise P, шедшему под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, сообщило государственное телевидение ИРИ со ссылкой на информацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе"

- заявление

При этом в КСИР Ирана танкер назвали "одним из активов США", передает РИА Новости.

Информации о последствиях нанесенного по судну удара пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня утром в Ормузском проливе был атакован еще один танкер, рассказали в КСИР. Иранские военные тоже нанесли по судну удары с помощью беспилотного летательного аппарата. Причиной атаки стало то, что танкер игнорировал предупреждения ВМС КСИР.