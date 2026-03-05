Кувейт начал поэтапное снижение нефтедобычи

Из за периодических атак Ирана власти Кувейта приняли решение начать превентивное снижение добычи и переработки нефти, заявило руководство компании Kuwait Petroleum Corporation.

Кувейтской нефти в мире станет меньше - Кувейтская нефтяная корпорация (Kuwait Petroleum Corporation, государственная нефтегазовая корпорация Кувейта) приняла решение снизить объемы добычи и переработки нефти в качестве превентивной меры из-за неоднократных атак на ее заводы подразделениями армии Ирана.

"Принято решение о превентивном снижении объемов добычи нефти и операций по нефтепереработке в связи с повторяющимися и противоправными нападениями Исламской Республики Иран на Государство Кувейт"

- заявление компании

Мера может быть пересмотрена в зависимости от развития противостояния в регионе, и как только позволят условия, уровни нефтедобычи и нефтепереработки нефти будут восстановлены, говорится в заявлении, передает ТАСС.

В то же время на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин в США выросли на 14% за неделю галлон (3,785 л) топлива regular на американских заправках — сейчас продается за $3,41, и это максимум с 2024 года, пишет The New York Times.

Хотя это не предел: когда нефть марки WTI торговалась на уровне $90,9 за баррель, бензин в США стоил около $3,8 за галлон. А вот снижаться цены на топливо будут гораздо дольше, чем расти, отмечает издание.