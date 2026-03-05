Иран рассказал об атаке на американскую авиабазу

Иранские власти сегодня сообщили подробности утренней атаки на американскую авиабазу "Аль-Дафра" в Объединенных Арабских Эмиратах, которая стала ответом КСИР на бомбовый удар по школе девочек в Иране.

Пресс-секретарь Центрального штаба армии Ирана Хатам аль-Анбия опубликовал отчет о действиях иранских военных за последние сутки, согласно которому инфраструктуре и ресурсам был нанесен значительный ущерб.

Как утверждают иранские военные, за это время погиб 21 военнослужащий Пятого флота США, действующего в регионе, и несколько человек получили ранения, еще около 200 человек были убиты и ранены на американской военной авиабазе "Аль-Дафра" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает иранское государственное информационное агентство Mehr.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его военно-морские беспилотники нанесли массированный удар по авиабазе, все намеченные цели были успешно поражены – это командный центр американских воздушных сил, центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения и управления огнем.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня утром иранские военные подтвердили удары по базе США в ОАЭ, эту атаку в Иране уже назвали ударом возмездия по американской авиабазе, откуда размещенные на ней американские бомбардировщики и атаковали иранскую школу для девочек.