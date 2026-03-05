Рахман Мустафаев: атака Ирана на Нахчыван - ничем не оправданный теракт

Посол Азербайджана в Рф Рахман Мустафаев дал интервью газете "Известия", в ходе которого озвучил официальную позицию Баку относительно инцидента в Нахчыване.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в эксклюзивном интервью российскому новостному изданию "Известия" прокомментировал недавние атаки дронами по территории Азербайджана с территории Ирана международного аэропорта в Нахчыване, по его терминалу, школе и другим объектоам ничем не оправданным терактом против азербайджанского государства

"Что касается "ответных мер", то я хотел бы уточнить – позиция Баку включает в себя политические, дипломатические и военные меры. Прежде всего, иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести свои извинения азербайджанской стороне, а лица, совершившие этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности"

- Рахман Мустафаев

Власти страны в рамках дополнительных мер безопасности были вынуждены эвакуировать посольство Азербайджана в Тегеране и генконсульство в Тебризе, а для обеспечения территориальной целостности и безопасности граждан страны привести в состояние максимальной боевой готовности Вооруженные силы, пограничные и иные службы, которые должны быть готовы к проведению любой операции, отметил дипломат.

Террористический акт Ирана уже вызвал широкий резонанс не только в регионе, но и во всем мире – его осудили уже более 40 стран и 6 международных организаций, Азербайджан рассчитывает, что с его осуждением и выражением солидарности с Азербайджаном выступит и Россия, с которой страна связана отношениями стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, подчеркнул Мустафаев.