Более полутора тысяч россиян не могут покинуть Мальдивы

По данным Ассоциация туроператоров России около 1,5 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Туристы из России, отдыхавшие на Мальдивах, неожиданно оказались заложниками из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке - вернуть домой их обещают только 23 марта, и эта дата, конечно, неточная.

По поводу сложившейся ситуации уже бьет тревогу Ассоциация туроператоров России (АТОР): по ее данным, общее число российских туристов на Мальдивах превышает 1,5 тыс человек, они столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Сейчас из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке закрыто практически воздушное пространство над странами Персидского залива, многие из путешественников не могут улететь с 3 марта и ночуют в аэропорту, пока им обещают вылет не раньше 23 марта и предлагают "держаться", сетуют туристы.

При этом турагентство, которое оформляло путевки, просто перестало выходить на связь - туроператор просто исчез, перестав отвечать на сообщения. Туристы буквально брошены на произвол судьбы - ни еды, ни жилья, ни альтернативных рейсов, при этом у многих из них заканчиваются деньги. Куда обращаться за помощью, они тоже не знают.