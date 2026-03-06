Вестник Кавказа

Грузия приняла рекордное число туристов за прошлый год

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 8 млн туристов посетили Грузию в прошлом году. Казна республики получила $4,7 млрд от туристической отрасли.

Грузия добилась исторического рекорда по числу туристов в 2025 году: страну посетили 7,8 млн человек. По словам главы Минэкономики Мариам Квривишвили, этого удалось достичь за счет эффективных решений в области миграционного и визового законодательства. 

"Грузия является исключительно хорошим, успешным примером того, как наше правительство смогло обеспечить быстрый рост сектора туризма благодаря сбалансированной миграционной политике, а также либеральной визовой политике"

– Мариам Квривишвили 

Как отметила Квривишвили, гражданам 96 стран мира доступен въезд в Грузию без визы. 

По словам главы ведомства, туристические доходы принесли стране $4,7 млрд за прошлый год. Согласно статистике, больше всего в Грузии было зафиксировано российских туристов – порядка 1,6 млн человек. Это на 11% превысило показатели 2024 года.

