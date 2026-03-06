Расширение производства СПГ в Катаре могут отложить

Катар может по крайней мере на год отложить планировавшееся ранее расширение производства СПГ. Катар обеспечивает 20% мирового СПГ.

Госкомпания Qatar Energy может перенести запуск проекта по расширению производства сжиженного природного газа (СПГ) в связи с войной США и Израиля против Ирана, пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

На фоне конфликта, стартовавшего 28 февраля, и атак иранских беспилотников по Катару, производство СПГ на предприятии в Рас-Лаффане было остановлено, также компания провела пересмотр планов по расширению производства и запуск нового комплекса North Field East.

По данным Bloomberg, СПГ с нового комплекса может пойти на экспорт самое ранее в начале 2027 года – если остановка производства продлится не более месяца. Если конфликт в регионе затянется, то Qatar Energy продлит остановку, а расширение мощностей может быть отложено на более долгий срок.

Ранее сообщалось, что к 2030 году Катара намерен довести производство СПГ до 142 млн т в год с текущих 77 млн т.

Отметим, что Катар – один из трех главных производителей и экспортеров СПГ в мире, на него приходится около 20% СПГ на глобальном рынке.