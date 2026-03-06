Мы опережаем график – Трамп о военной операции США

Дональд Трамп заявил, что военная операция США против Ирана продвигается с опережением графика.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что точные сроки завершения военной операции Соединенных Штатов против Ирана пока не определены. При этом политик заявил, что военные США выполняют план операции с опережением графика.

"Я не знаю. Я никогда не выступаю с предсказаниями. Я могу лишь сказать, что мы опережаем график"

– Дональд Трамп

Ранее хозяин Овального кабинета заявил, что военная операция "Эпическая ярость" завершится в течение 4-5 недель. Трамп также подчеркивал, что запасы боеприпасов США почти неисчерпаемы.

В КСИР заявили о готовности вести боевые действия против США на протяжении полугода.