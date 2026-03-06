Израиль возобновляет авиасообщение после недели войны с Ираном

Несмотря на продолжение обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем, Тель-Авив открыл аэропорт "Бен-Гурион" для вылета иностранных граждан. Туристов и других гостей Израиля будут вывозить сразу четыре местных авиакомпании.

Израильское правительство приняло решение ограниченно возобновить авиасообщение Еврейского государства с другими странами на фоне ослабления боевых действий с Ираном. Пока что разрешены только вывозные рейсы, чтобы иностранцы могли покинуть Израиль.

Управление аэропортов Израиля уточняет, что ряд гражданских самолетов уже покинул утром авиагавань Бен-Гурион с разрешения Минтранса и Управления тыла. Рейсы осуществляют местные компании El Al, Israir, Arkia и Air Haifa.

При этом контратаки Ирана на израильские объекты продолжаются. Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции проинформировала утром о ракетных и беспилотных ударах по Тель-Авиву и Хайфе.

Израиль также не прекращает уничтожение иранской военной инфраструктуры. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что в течение суток в Иране были поражены до 400 объектов, в том числе установки для запуска баллистических ракет большой дальности и оружейные фабрики.