В CENTCOM назвали потери США в ходе операции в Иране

Армейское командование США обнародовало данные по американским потерям с начала операции против Ирана. По информации CENTCOM, потери США составили семь военнослужащих.
В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) назвали потери в ходе военной операции "Эпическая ярость". По официальным данным, армия США потеряла семерых военнослужащих.
"Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный, погибший в бою во время операции "Эпическая ярость"
– CENTCOM
По данным CENTCOM, седьмой погибший в ходе операции против Ирана служил в подразделении, дислоцированном в Саудовской Аравии.
Отметим, что иранская сторона ранее заявила о гибели свыше 500 американских военных с начала операции.