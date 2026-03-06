Вестник Кавказа

В CENTCOM назвали потери США в ходе операции в Иране

Карта Ирана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Армейское командование США обнародовало данные по американским потерям с начала операции против Ирана. По информации CENTCOM, потери США составили семь военнослужащих.

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) назвали потери в ходе военной операции "Эпическая ярость". По официальным данным, армия США потеряла семерых военнослужащих. 

"Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный, погибший в бою во время операции "Эпическая ярость"

– CENTCOM

По данным CENTCOM, седьмой погибший в ходе операции против Ирана служил в подразделении, дислоцированном в Саудовской Аравии. 

Отметим, что иранская сторона ранее заявила о гибели свыше 500 американских военных с начала операции.

