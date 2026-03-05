Вестник Кавказа

Грузия не помогает обходить санкции против Ирана – Кобахидзе

Грузия не помогает обходить санкции против Ирана – Кобахидзе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опроверг участие Грузии в процессе обхода санкций против Ирана, назвав такие сообщения ложью.

Обход санкций против Ирана не осуществляется с участием Грузии, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он привел конкретные данные, согласно которым в общей торговле доля экспорта из Грузии в Иран не достигает и половины процента. Что касается импорта иранской продукции, то он, по словам Кобахидзе, равняется 1,4%.

"Когда люди говорят, что Грузия используется Ираном для обхода санкций – это ложь и целенаправленная попытка нанести вред нашим национальным интересам в этот сложный период"

– Ираклий Кобахидзе

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.