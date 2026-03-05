Грузия не помогает обходить санкции против Ирана – Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опроверг участие Грузии в процессе обхода санкций против Ирана, назвав такие сообщения ложью.
Обход санкций против Ирана не осуществляется с участием Грузии, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Он привел конкретные данные, согласно которым в общей торговле доля экспорта из Грузии в Иран не достигает и половины процента. Что касается импорта иранской продукции, то он, по словам Кобахидзе, равняется 1,4%.
"Когда люди говорят, что Грузия используется Ираном для обхода санкций – это ложь и целенаправленная попытка нанести вред нашим национальным интересам в этот сложный период"
– Ираклий Кобахидзе