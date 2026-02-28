Росатом готов провести второй этап эвакуации с АЭС "Бушер" в Иране

Планируется второй этап эвакуации сотрудников Росатома из Ирана, где россияне строят атомную электростанцию.

Гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев сообщил о том, что будет проведен второй этап вывоза сотрудников и их семей с АЭС "Бушер" в Иране.

Прежде всего он отметил, что ситуация в районе расположения атомной станции остается сложной, однако "ударов ни по самой станции, ни по стройплощадке и поселкам проживания персонала не зафиксировано".

"Наш приоритет в той ситуации, которая сейчас складывается в Иране, - обеспечить безопасность российского персонала, работающего на строительстве блоков №2 и №3 Бушерской АЭС. Это свыше 600 человек"

– Алексей Лихачев

Работы на площадке в основном приостановлены, готовится эвакуация российского персонала.

"Мы закончили подготовку ко второму этапу оптимизации численности, а именно - эвакуации членов семей и части персонала в Россию. Будем в ближайшее время вывозить в безопасное место"

– Алексей Лихачев

Глава Росатома в беседе с отраслевой газетой "Страна Росатом" добавил, что регулярно информирует руководство РФ о ситуации.

"Знаю, что президент России Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников"

– Алексей Лихачев