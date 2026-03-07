Вестник Кавказа

Президент США не исключил сценарий захвата иранской нефти

Президент США Дональд Трамп высказался относительно ситуации с нефтяными месторождениями, которые находятся на территории Ирана.

Американские президент Дональд Трамп не стал исключать такого развития событий в Иране, при котором американские власти могут захватить иранскую нефть.

Соответствующее заявление глава государства сделал в телефонном интервью телеканалу NBC News.

"Люди об этом думают"

– Дональд Трамп

В то же время, американский лидер отметил, что обсуждать эту тему пока все же рано.

Напомним, с 28 февраля продолжается война США и Израиля против Ирана. В первый же день нападения на ИРИ был убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Сегодня официально стало известно, что его место занял его сын – Моджтаба Хаменеи.

