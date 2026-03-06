Вестник Кавказа

В США назвали сроки восстановления судоходства в Ормузском проливе

Власти США заявили, что суда снова смогут беспрепятственно преодолевать Ормузский пролив через нескольких недель. Армия США стремится ослабить возможности Ирана препятствовать транзиту грузов морским путем.

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что судоходство через Ормузский пролив будет налажено в течение нескольких недель. По словам главы ведомства, это наиболее пессимистичный прогноз. 

"Сейчас мы далеки от нормального судоходства. На это потребуется некоторое время. Но, опять же, в самом худшем случае - это несколько недель, не месяцев"

– Крис Райт 

По словам Райта, ранее большому танкеру удалось преодолеть пролив. Военные США стремятся ослабить ракетный потенциал Ирана, чтобы армия Исламской Республики не могла создать проблем транзиту грузов. 

Ранее в США заявили о возможности эскортировать направляющиеся в сторону Ормузского пролива суда силами ВМС Соединенных Штатов.

