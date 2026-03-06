Израиль готовился к войне с Ираном без США - СМИ

Иранская война была неизбежна, выяснил The Washington Post, так как Израиль намеревался ударить по Ирану независимо от хода американо-иранских переговоров по новой ядерной сделке.

Американскому изданию The Washington Post через чиновников из Белого дома удалось установить, что Тель-Авив проработал и был готов претворить в жизнь план атаки на Иран без участия США.

Этот план был представлен председателем правительства Израиля Биньямином Нетаньяху президенту США Дональду Трампу во время декабрьского визита в Вашингтон. Нетаньяху тогда прямо заявил Трампу, что Израиль обязательно атакует военные и ядерные объекты Ирана, независимо от позиции Белого дома по иранскому вопросу.

Разработка независимого плана Израиля, пишет WP, была связана с примирительной риторикой Дональда Трампа, после 12-дневной войны июня прошлого года пытавшегося возобновить переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе. Нетаньяху долгое время пытался убедить Трампа в необходимость нападения на Иран, после чего решил действовать самостоятельно.

В итоге Дональд Трамп убедился в том, что второй войны Израиля с Ираном избежать не получится, и предпочел поддержать главного американского союзника на Ближнем Востоке. Биньямин Нетаньяху рисковал получить отказ, но в итоге добился участия США в иранской войне.