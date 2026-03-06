Авиарейсы в Нахчыван возобновились

"Азербайджанские авиалинии" с 9 марта вернулись к выполнению рейсов в Нахчыван из Баку. На понедельник запланировано по четыре рейса в каждом направлении.

Авиакомпания AZAL с 9 марта возобновляет прямые рейсы между Баку и Нахчываном.

Согласно информации перевозчика, сегодня из Баку в Нахчыван состоится четыре рейса: в 18:00, в 19:00, в 20:00, в 21:00. В обратном направлении также планируется четыре рейса: в 20:00, в 21:00, в 22:00, в 23:00.

С 10 марта "Азербайджанские авиалинии" вернутся к обычному расписанию на данном направлении.

Отмечается, что перевозчик продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. О возможных изменениях в расписании пассажиры будут проинформированы незамедлительно.