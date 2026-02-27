Глава Росатома рассказал о ситуации с АЭС Бушер в Иране

Руководство Росатома, заверил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, держит под контролем ситуацию с АЭС Бушер в Иране.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обрисовал ситуацию с АЭС Бушер в Иране, который сегодня подвергся нападению со стороны США и Израиля.

"Руководство госкорпорации "Росатом" в постоянном режиме контролирует ситуацию в Исламской Республике Иран"

– Алексей Лихачев

Он подчеркнул, что на данный момент из Ирана вывезены все дети сотрудников АЭС, покинул страну также весь избыточный персонал и все, кто пожелал это сделать. В целом из Ирана уехали 94 человека.

По словам Лихачева, оставшиеся в стране сотрудники пребывают на площадке сооружения АЭС Бушер либо в поселке проживания, делается все необходимое, чтобы обеспечить их безопасность.

"Небольшая группа наших сотрудников, работающих в Тегеране, сконцентрирована на территории российского посольства"

– Алексей Лихачев

Глава Росатома добавил, что если возникнет необходимость, то совместно с МИД будут реализованы дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников компании.

Напомним, ранее сегодня израильские СМИ сообщили об ударах, нанесенных по городу Бушер. Официального подтверждения этой информации нет.