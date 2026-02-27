Вестник Кавказа

Посольство Грузии призвало граждан не ездить в Иран

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинское посольство в Иране обратилось к гражданам Грузии с призывом отказаться от поездок в Исламскую Республику.

Гражданам Грузии необходимо на некоторое время воздержаться от поездок в Иран, такое сообщение распространила пресс-служба грузинского посольства в ИРИ.

"В связи со сложившейся ситуацией в регионе настоятельно призываем вас воздержаться от поездок на территорию Ирана"

– посольство Грузии в Иране

В дипмиссии призвали в случае необходимости обращаться на горячую линию посольства.

Ранее с призывом воздержаться от поездок в Иран выступили посольство России в Исламской Республике и МИД Азербайджана.

