В Иране и Израиле нет организованных российских туристов

Минэкономразвития не отменяло ранее выпущенные рекомендации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, поэтому ни в Иране, ни в Израиле практически нет групп российских туристов, подтвердили и в РСТ, и в АТОР.

В последнее время в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития РФ организованные группы российских туристов не отправлялись ни в Иран, ни в Израиль, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"В настоящее время организованный туристический поток по данным направлениям практически отсутствует. Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны только в индивидуальном формате"

- Артур Абдюханов

Продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Иране и Израиле, - добавил чиновник, передает ТАСС.

Это подтвердил и вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

"С учетом действующего запрета именно Минэкономразвития на реализацию туристического продукта в Израиль и Иран, организованных туристов по линии туроператоров, купивших комплексный продукт, нет"

- Артур Мурадян

Напомним, ранее Минэкономразвития России порекомендовало гражданам РФ воздержаться от организованных поездок в Иран и Израиль до последующих официальных уведомлений, а тем из них, которые уже находятся на территории этих стран, проявлять повышенную бдительность, избегая скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

Сегодня Иран подвергся масштабной комбинированной атаке. Вооруженные силы США и Израиля наносят удары по объектам на территории страны, в ответ Иран запустил ракеты по Израилю.