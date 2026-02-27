В Иране и Израиле нет организованных российских туристов

В последнее время в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития РФ организованные группы российских туристов не отправлялись ни в Иран, ни в Израиль, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
"В настоящее время организованный туристический поток по данным направлениям практически отсутствует. Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны только в индивидуальном формате"
- Артур Абдюханов
Продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Иране и Израиле, - добавил чиновник, передает ТАСС.
Это подтвердил и вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
"С учетом действующего запрета именно Минэкономразвития на реализацию туристического продукта в Израиль и Иран, организованных туристов по линии туроператоров, купивших комплексный продукт, нет"
- Артур Мурадян
Напомним, ранее Минэкономразвития России порекомендовало гражданам РФ воздержаться от организованных поездок в Иран и Израиль до последующих официальных уведомлений, а тем из них, которые уже находятся на территории этих стран, проявлять повышенную бдительность, избегая скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.
Сегодня Иран подвергся масштабной комбинированной атаке. Вооруженные силы США и Израиля наносят удары по объектам на территории страны, в ответ Иран запустил ракеты по Израилю.