Турция назвала фейком сведения о бегстве иранцев через турецкую границу

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обличила фальшивые фотографии, появившиеся в первые часы американо-израильского нападения на Иран под видом свидетельств бегства иранских граждан через турецкую границу.
В Администрации Эрдогана подчеркнули, что никаких нарушений ирано-турецкой границы, тем более массовых, сегодня не было.
"Изображения, распространяемые в некоторых социальных сетях с утверждениями, что люди незаконно прибывают в Турцию через иранскую границу, являются дезинформацией"
– Администрация президента Турции
Чиновники пояснили, что за свежие фото выдаются старые изображения неизвестными лицами с целью создания иллюзии, будто после первых ударов Израиля и США по Ирану возник поток беженцев в Турцию.
Представители АП Турции заверили турецких граждан, что границы республики надежно защищены погранслужбами.