Турция назвала фейком сведения о бегстве иранцев через турецкую границу

На данный момент нет потока беженцев из Ирана в Турцию, рассказали представители официальной Анкары, опровергая фейковые фото с якобы иранскими гражданами, незаконно пересекающими турецкую границу.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обличила фальшивые фотографии, появившиеся в первые часы американо-израильского нападения на Иран под видом свидетельств бегства иранских граждан через турецкую границу.

В Администрации Эрдогана подчеркнули, что никаких нарушений ирано-турецкой границы, тем более массовых, сегодня не было.

"Изображения, распространяемые в некоторых социальных сетях с утверждениями, что люди незаконно прибывают в Турцию через иранскую границу, являются дезинформацией"

– Администрация президента Турции

Чиновники пояснили, что за свежие фото выдаются старые изображения неизвестными лицами с целью создания иллюзии, будто после первых ударов Израиля и США по Ирану возник поток беженцев в Турцию.

Представители АП Турции заверили турецких граждан, что границы республики надежно защищены погранслужбами.