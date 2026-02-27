Иран призвал соседей не становиться плацдармом для США и Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил соседей по региону о недопустимости использования их территории США и Израиля для агрессии.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи совершил серию экстренных телефонных звонков главам МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Ирака, передает IRNA.

В ходе разговоров, состоявшихся на фоне массированных ударов США и Израиля по иранской территории 28 февраля, глава иранского внешнеполитического ведомства предупредил соседей, что развязанная война угрожает не только Ирану, но и всему региону, а любое содействие агрессорам сделает их "законной целью" для Тегерана.

В ходе телефонных переговоров Аракчи подчеркнул, что США и Израиль своими действиями грубо нарушили Устав ООН и принципы международного мира и безопасности. Глава МИД Ирана призвал мусульманские и региональные государства выполнить свой "исторический долг" и выступить против этого "преступного заговора".

Иранский дипломат напомнил собеседникам об их ответственности за недопущение использования своей территории, воздушного пространства или военных объектов для агрессии против Исламской Республики. В случае игнорирования этого предупреждения Тегеран оставляет за собой право считать законными целями не только источники агрессии, но и любые территории, используемые для противодействия оборонительным операциям Ирана.

В официальном заявлении МИД Ирана также подчеркивается, что Тегеран будет использовать все свои оборонительные возможности, основываясь на неотъемлемом праве на самооборону, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Аракчи также провел переговоры с министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. Исламабад решительно осудил "неспровоцированные нападения на Иран" и призвал к немедленному прекращению эскалации. Пакистанский министр подчеркнул необходимость срочного возврата к дипломатии для достижения мирного урегулирования кризиса, предупредив, что продолжение конфликта грозит дестабилизацией всего региона.