Израиль превентивно ударил по Ирану

Флаги Ирана и Израиля
ВС Израиля в субботу утром совершили превентивный удар по Ирану. Эту информацию распространила пресс-служба МИД Израиля.

Армия Израиля сегодня нанесла превентивный удар по Ирану, такое сообщение распространила пресс-служба МИД Израиля.

"Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы Израилю"

– МИД Израиля

Кроме того, в сообщении говорится, что министр обороны Израиля Исраэль Кац издал специальный указ о введении на всей территории Израиля режима чрезвычайного положения.

Ранее иранское информационное агентство Tasnim сообщило о взрыве в Тегеране: в результате над городом вырос большой столб дыма. По данным Гостелерадиокомпании ИРИ, в центре иранской столицы прогремели три взрыва. Сведений о жертвах пока нет.

Стоит отметить, что спустя некоторое время Tasnim распространило информацию о новой серии взрывов.  

Сообщается также, что Управление гражданской авиации Израиля закрыло воздушное пространство страны для гражданских рейсов. В связи с этим граждан призывают не прибывать в аэропорты до особого распоряжения. 

Ранее израильское командование тылом заявило о том, что с 8 часов утра сегодняшнего дня во всех районах Израиля вводится режим только необходимая деятельность, подразумевающий запрет на образовательные мероприятия и массовые собрания, на работу большинства предприятий и организаций - действовать продолжат только жизненно важные службы.

