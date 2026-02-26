Китай призвал соотечественников покинуть Израиль и Иран

В Китае заявили о возросшем риске ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. В связи с этим власти КНР призвали соотечественников уехать из Израиля и Ирана.

Китай обратился к своим соотечественникам с призывом покинуть Израиль и Иран. Об этом пишут китайские СМИ со ссылкой на диппредставительства страны.

В частности, в посольстве КНР в Израиле отметили, что в настоящее время риски для безопасности на Ближнем Востоке возрастают.

"Гражданам Китая, находящимся в Израиле, настоятельно рекомендуется внимательно следить за развитием событий и предупреждениями о безопасности, публикуемыми израильским правительством, сохранять высокую бдительность, усиливать меры безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям, избегать ненужных поездок, заранее ознакомиться с расположенными поблизости бомбоубежищами и маршрутами эвакуации, а также обеспечивать личную и имущественную безопасность"

– китайское посольство

Там отметили, что на данный момент большая часть районов Израиля классифицируются как "оранжевые" (высокий риск) для поездок. Что касается северной границы и района возле Газы, то они классифицируются как "красные" (чрезвычайно высокий риск).

В диппредставительстве КНР посоветовали соотечественникам отказаться от посещения "красных" зон в ближайшем будущем. Тем же, кто уже находится в этих районах, нужно как можно скорее уехать в безопасные места и избегать приближения к важным учреждениям и объектам.

В свою очередь, департамент консульских дел МИД Китая рекомендовал соотечественникам временно не посещать Иран, а тем, кто уже находится на территории этой страны, срочно покинуть нее.

"С учетом существующей ситуации, связанной с безопасностью в Иране, МИД Китая, а также посольство и консульства Китая в Иране напоминают гражданам Китая о том, что необходимо воздержаться от поездок в Иран"

– департамента консульских дел МИД КНР

По данным СМИ, США сосредоточили на Ближнем Востоке более 200 боевых самолетов, несколько десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, и ударные подводные лодки для возможного проведения военной операции против Ирана.