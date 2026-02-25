Противодействие гибридным угрозам обсудили члены Совбеза Армении

В Армении состоялось очередное заседание Совбеза. На нем обсуждался ряд важных тем, в том числе меры борьбы с гибридными угрозами.

В пятницу, 27 февраля, прошло заседание Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

В заседании участвовали члены Совбеза, президент республики Ваагн Хачатурян и председатель Нацсобрания Ален Симонян.

В ходе встречи состоялось рассмотрение вопроса продвижения реформ вооруженных сил Армении.

Участники заседания также поговорили о мерах противодействия гибридным угрозам, направленным против Армении, вопросах защиты детей на онлайн-платформах, включая соцсети.