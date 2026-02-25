В Дагестане откроют 15 модернизированных библиотек

Центры культуры на базе муниципальных библиотек откроют в Дагестане. К концу 2026 года в республике будут функционировать 22 новых учреждения.

Библиотеки нового формата откроют в Дагестане. О планируемом начале работы 22 модернизированных культурных центров рассказала глава министерства культуры республики Зарема Бутаева.

"Модельных библиотек нового поколения у нас в республике будет по итогу этого года создано 22. Они пользуются огромнейшей популярностью у взрослых и детей"

— Зарема Бутаева

Культурные центры на базах муниципальных библиотек уже функционируют в Дагестане. В столице республики располагаются 5, а остальные 10 работают в различных районах региона, как, например, в Хивском районе и высокогорном Агульском, а также в Дербенте и Кизилюрте.