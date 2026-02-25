Россия поддерживает Иран в стремлении отстоять суверенитет – Косачев

Россия уже многие годы поддерживает Иран в его стремлении защитить независимость и национальные интересы, такое заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с послом ИРИ в РФ Каземом Джалали.
Он отметил стойкость иранского руководства и народа страны, которые уже не один год противостоит давлению со стороны Соединенных Штатов.
"Народ и руководство страны демонстрируют уважение собственного суверенитета, своих национальных интересов, отстаивая позиции Ирана в современном мире. В этом вы твердо можете рассчитывать на поддержку России"
– Константин Косачев
В ходе встречи Косачев и Джалали обсудили переговоры Тегерана и Вашингтона, проходящие в Женеве. Деэскалация ситуации вокруг Ирана, мнению российского сенатора, стала бы их лучшим результатом.
Кроме того, он подчеркнул, что Иран имеет право на развитие собственной ядерной программы.
"В случае достижения в Женеве конкретных договоренностей Россия готова оказать Ирану необходимую поддержку в их реализации"
– Константин Косачев