Россия поддерживает Иран в стремлении отстоять суверенитет – Косачев

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зампредседателя Совета Федерации РФ отметил, что Москва на протяжении многих лет оказывала поддержку Тегерану в его противостоянии с Вашингтоном.

Россия уже многие годы поддерживает Иран в его стремлении защитить независимость и национальные интересы, такое заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с послом ИРИ в РФ Каземом Джалали.

Он отметил стойкость иранского руководства и народа страны, которые уже не один год противостоит давлению со стороны Соединенных Штатов.

"Народ и руководство страны демонстрируют уважение собственного суверенитета, своих национальных интересов, отстаивая позиции Ирана в современном мире. В этом вы твердо можете рассчитывать на поддержку России"

–  Константин Косачев

В ходе встречи Косачев и Джалали обсудили переговоры Тегерана и Вашингтона, проходящие в Женеве. Деэскалация ситуации вокруг Ирана, мнению российского сенатора, стала бы их лучшим результатом.

Кроме того, он подчеркнул, что Иран имеет право на развитие собственной ядерной программы.

"В случае достижения в Женеве конкретных договоренностей Россия готова оказать Ирану необходимую поддержку в их реализации"

–  Константин Косачев

